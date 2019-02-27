Каир: на вокзале загорелся тепловоз

По меньшей мере 28 человек стали жертвами пожара на железнодорожном вокзале Каира. Пострадавших более 50, состояние многих из них остаётся тяжёлым.

Маневровый тепловоз по не установленной пока причине выехал из депо в пяти километрах от станции и, разогнавшись, врезался в платформу, после чего загорелся. Огонь охватил несколько составов на соседних путях.

Египетские СМИ дают противоречивую информацию. По одним данным, локомотив оказался неуправляемым. По другим, машинист находился в кабине и погиб в результате крушения.