Россия возвращается к паровозам

В Тверской области недавно впервые с 1976 года был запущен регулярный паровозный маршрут. Осенью прошлого года железнодорожное сообщение на паровой тяге возобновили на пути из Бологого в Осташков по заповедной Бологое-Полоцкой железной дороге. Ретропаровоз СУ-250-74 был собран на нижегородском заводе "Красное Сормово" ещё в 1948 году. В состав пригородного поезда вошли пассажирские вагоны, окрашенные в традиционный зеленый цвет.

"Это живая машина. А тепловоз что такое? Нажал кнопку и завелся. Конечно, он не как электровоз, - тот вообще бездушный. А на паровозе уголь, огонь... Сами видите - вода и пар... Очень даже неплохо", - считает машинист паровоза Михаил Пестрецов.

Поезд на пару может развить скорость до 120 км/ч, но этот аппарат будет ездить вдвое медленнее. Он топится каменным углем. В то время как в мире все борются за чистую экологию, для российских организаторов паровозного маршрута главное не это. По их мнению, важнее история. Ведь этот паровоз, по их словам, историческая память России, которая не должна и не могла быть потеряна, потому что содержит слишком много воспоминаний и переплетается с жизнью многих людей, с их судьбами и с историей страны.