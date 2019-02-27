Задержан с иглой в руке

В Австрии, где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, арестованы по меньшей мере девять человек — среди них пятеро спортсменов из разных стран. Их обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Во всемирном антидопинговом агентстве говорят о совместной операции правоохранительных органов нескольких стран, действовавших в том числе и по наводке самой WADA.

Дитер Сефан, полиция Тироля:

«В целях расследования мы запланировали и успешно осуществили операцию по задержанию атлета с поличным. Его арестовали силой, застав в момент переливания крови, прямо с иглой в руке».

В австрийской полиции говорят о целой допинговой сети, центром которой мог быть врач, арестованный на прошлой неделе в Германии.

Среди задержанных лыжников, согласно заявлению полиции — австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также спортсмены из сборных Эстонии и Казахстана.

Атлеты из России сообщили информагентствам, что в расположение российской команды полиция не приходила.