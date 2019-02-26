Дочь Пескова стажируется в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова стажируется в Европарламенте. 21-летняя Елизавета проходит практику у французского евродепутата Эмерика Шопарда.

Шопард - бывший член партии "Национальный фронт" и советник ее главы Марин Ле Пен - подтвердил Euronews, что Пескова действительно проходит практику в его офисе с ноября, но у нее нет доступа к конфиденциальной информации.

Он добавил, что молодая женщина работает со странами, не связанными с ЕС, например, с Сенегалом, и он не собирается ее увольнять. Спикер Европарламента Марджори ван ден Бруке подтвердила Euronews, что у Песковой нет доступа к важной информации, касающейся ЕС.

Дмитрий Песков назвал стажировку своей дочери обычной студенческой практикой. "Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы", - сказал он агентству "Риа-Новости".

В интервью AFP Шопард сообщил, что Пескова, изучающая право во Франции, получает 1000 евро в месяц как и другие стажеры.

Евродепутат известен во Франции своими про-кремлевскими взглядами. В 2014 году он побывал в Крыму во время референдума в составе делегации обозревателей.

Елизавета Пескова - старшая дочь пресс-секретаря президента и Instagram-блогер с 80 тысячами подписчиков.