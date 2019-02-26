Стажировка дочери Дмитрия Пескова

В Европарламенте проходит практику Елизавета Пескова. Она имеет допуск в помещения в Брюсселе и Страсбурге и ко внутренней компьютерной сети. Изучающая международное право стажёрка - дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Она ассистент французского депутата Эмерика Шопрада, который ратует за сотрудничество с Россией и считает Крым частью РФ. Это бывший член "Национального фронта", который возглавляла Марин Ле Пен, а теперь правопопулист и евроскептик.

«Как французский патриот, как гражданин Франции, я бы никогда не стал рисковать безопасностью моей страны и ЕС в том, что касается конфиденциальных данных, - сказал Шопрад. - Было бы довольно скандально обвинять эту молодую леди в том, что она - потенциальный шпион в Европарламенте».

Но многие депутаты в шоке от второй уже стажировки Песковой.

Правоцентрист из Латвии сказала, чтобы Россия перестала быть стратегическим партнером ЕС. Сандра Калниете призывает тщательнее проверять кандидатов на работу в Европарламенте.

«Я бы сказала, что в таких организациях безопасности, как НАТО, критерии очень ясны, - сказала Калниете. - И в этих критериях нет ничего личного. Если вы сын или дочь начальника военного округа в авторитарной стране, вы никогда не сможете интегрироваться в качестве стажера в НАТО ".

В Европарламенте сообщили, что доступа к конфиденциальной информации у Песковой нет.