Тереза Мэй между парламентом и Брюсселем

Повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях "брексита" состоится до 12 марта. Об этом в воскресенье заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Парламент требует, чтобы в текст соглашения, утвержденного на ноябрьском саммите ЕС, были внесены изменения, которые не допустят появления границы на острове Ирландия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: "Моя команда вернется в Брюссель на следующей неделе во вторник. Мы работали над решением вопросов, поставленных парламентом относительно механизма "бэсктоп" с целью гарантировать, что его действие будет жёстко ограничено по времени, и пока мы продолжаем эти переговоры. Мы не сможем на предстоящей неделе провести полноценное голосование в парламенте, но это произойдет до конца марта. И мы все еще можем заключить соглашение, чтобы покинуть ЕС 29 марта, я над этим буду работать".

Оппозиционная партия лейбористов заявляет, что Тереза Мэй откладывает голосование по "брекситу", чтобы заставить депутатов сделать выбор в между ее договором с Брюсслем и неупорядоченным выходом из ЕС без соглашения. Законодателей не устраивает то, что при применении спорного механизма "бэкстоп" Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу.

При этом в Брюсселе, несмотря на усилия Мэй и ее кабинета, не согласны вносить в текст утвержденного документа какие-либо коррективы.

Вместе с тем на саммите ЕС 21-22 марта должна быть принята совместная политическая декларации, которая позволит найти решение по у вопросу границы Соединенного Королевства с Ирландией.