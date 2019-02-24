Антиправительственный протест в Белграде

В Сербии продолжаются антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией. В субботу тысячи человек вышли на улицы Белграда c требованием отставки властей. Демонстрации начались в декабре после избиения одного из оппозиционеров в городе Крушевац группой злоумышленников. Но за это время манифестации стали поводом выразить недовольство социально-экономической ситуацией в стране.

"Этот диктаторский режим должен смениться. Люди здесь собрались для этого", — говорит участник манифестации.

Оппозиционная платформа "Союз за Сербию", объединяющая 10 политических партий и общественных движений, выдвинула программу действий. В списке и семи пунктов прежде всего значится борьба за свободу СМИ и выборов.

"Я вышла на акцию протеста из-за происходящего в стране безумия. Наша жизнь перестала быть нормальной", — объясняет участница демонстрации.

В пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране в скором времени пройдут досрочные парламентские выборы, но оппозиция обещает их бойкотировать, пока не будут выполнены её условия.