Куб: "Подхрюкивающие сателлиты США"

Добро пожаловать в "Куб"! Здесь мы рассказываем о том, как соцсети реагируют на самые обсуждаемые события недели.

"Если США разместят в Европе ракеты малой и средней дальности, Россия даст зеркальный и асимметричный ответ", – заявил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия сама первой не намерена размещать подобные ракеты в Европе.

"[США] сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", - заявил Путин.

Как президент США отреагировал на слова Путина? Никак... И американские журналисты не оставили молчание Дональда Трампа без внимания.

"Российский президент, бывший агент КГБ угрожал нам пуском ракет, и единственное, что сделал президент США – обрушился с критикой на New York Times, назвав газету врагом народа. Америка, проснись, он симпатизирует России. Он боится Путина", - пишет журналистка USA Today София Нельсон.

Кстати, к слову о "подхрюкивающих сателлитах США". Наглядно показать, что с ними сделает Россия, решила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Если это действительно так, не позавидуешь их участи...

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал другим странами не играть с огнем: "Не стоит увлекаться военным давлением на Россию и придвигать ракеты к ее границам: можно серьезно обжечься".

"Старик Путин и его "Единая Россия" считают всех идиотами, - пишет Алексей Навальный. - Повысили пенсионный возраст, ввели новые налоги. Это всё изъятые у населения сотни миллиардов. И в обмен он предлагает повысить крошечные и копеечные детские пособия.

По мнению журналиста и политолога Виталия Третьякова, "ВВП продолжает верить, что правительство в его нынешнем составе справится с поставленными задачами". Но сам Третьяков в этом сомневается. И, как ему кажется, далеко не только он.

Курс на нацизм? Известная ведущая и генеральный продюсер Матч-ТВ Тина Канделаки, видимо, хотела похвалить Путина, но получилось всё с точностью да наоборот. Послание президента она охарактеризовала как переход от милитаризации к национал-социализму. Иными словами, к нацизму. Позже Канделаки, конечно извинилась, сказала, что имела в виду социализм. "Единственная причина такой описки – беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа, которые перечислял в своем послании Президент", - написала ведущая в своем Telegram.

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