Битва за еду: столкновения депутатов и полиции из-за гуманитарной помощи

Депутаты от оппозиции прибывают в Карабобо – штат на севере Венесуэлы. Они будут координировать доставку лекарств и продовольствия, которые были отправлены жителям Венесуэлы. Но уже в первые часы попытка депутатов забрать гуманитарную помощь обернулась столкновениями с полицией.

"Они пытаются сделать так, чтобы мы не добрались до нашего пункта назначения – Сан-Кристобаля. Но узурпаторы забывают, что эти мужчины в зеленом тоже люди. Мы доставим народу еду и лекарства, чего бы это нам ни стоило. Президент Гуайдо сказал, что мы должны это сделать", - говорит депутат Ричард Бланко.

REUTERS/Andres Martinez Casares

В четверг Николас Мадуро объявил о закрытии границы между Венесуэлой и Бразилией. По словам президента, это необходимо для обеспечения безопасности страны. И Мадуро грозит также закрыть границу с Колумбией.

"Начиная с 8 вечера четверга граница с Бразилией будет закрыта до тех пор, пока не будет дано иное указание".

Среди тех, кто вместе с депутатами отправился к границе с Колумбией, был Хуан Гуайдо, который в январе объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Накануне он подписал свой первый указ – о разрешении на доставку в страну гуманитарной помощи. Ее прибытие ожидается 23 февраля.

Сейчас в колумбийском городе Кукуте готовятся к благотворительному концерту. Организован он по инициативе британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. А всего в 300 метрах оттуда пройдет еще один концерт. Его устраивает официальный Каракас. Это мероприятие пройдет уже на территории Венесуэлы.