Венесуэла: Amnesty International обвиняет

Amnesty International обвиняет силовые структуры Венесуэлы в пытках, казнях и незаконных арестах людей, выступающих против президента Николаса Мадуро. В обнародованном в среду докладе международной правозащитной организации говорится, что за пять дней протестов с 21 по 25 января погибли более 40 человек (все они получили огнестрельные ранения); по меньшей мере 900 человек были незаконно задержаны - причём около 800 только за один день 23 января, когда массовые протесты прошли по всей стране, переживающей острый социально-экономический кризис.

В докладе также говорится, что Боливарианскую национальную полицию (PNB) и Силы спецназначения (FAES) использовали против протестующих, инсценируя столкновения в наиболее бедных районах Каракаса и представляя убитых людей как преступников.

Очередной этап исследования с 31 января по 17 февраля на основании свидетельств очевидцев Amnesty International обещает обнародовать в ближайшее время.