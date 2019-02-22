Черепаший центр открылся в Неаполе

В пригороде Неаполя, Портичи, открылся для посетителей Центр по уходу и исследованию морских черепах. На площади более 7.000 кв метров, где раньше находилась скотобойня, теперь расположились исследовательский центр, где выхаживают пострадавших в море и лечат больных черепах, а также мультимедийный образовательный центр для молодёжи. Спустя два года после инаугурации, Исследовательский центр в Портичи теперь наконец открыт для широкой публики: до сих пор в центре работали только специалисты.

"Черепаший рай" расположился в крытых помещениях площадью 600 кв метров и более 7.000 кв метров в бассейнах в под открытым небом. Здесь есть даже кабинет хирургии и радиологии для лечения черепах. В то же время задача центра - наблюдение за схемами миграции и поведение пресмыкающихся в естественных условиях.

Небольшое предупреждение для желающих посетить центр: сделать это можно только по предварительному бронированию, и на данный момент все места распроданы уже до июня, то есть от итальянцев и туристов со всей Европы уже поступило более 30.000 заявок. Центр по изучению черепах был открыт совместными усилиями неапольского Института им. Антона Дорна и Фонда А.Дорна при участии муниципалитета Портичи.

«Этот центр - символ всех исследований в этой области, ведь морские черепахи представляют собой настоящих стражей здоровья морских экосистем, - пояснил глава Института им.Дорна Роберто Дановаро, - Мы также рады принять здесь и обучить новые поколения [зоологов]. Наша цель - повысить осведомленность молодежи о необходимости морской охраны и защите черепах. На базе центра, наш институт в качестве обсерватории Неаполитанского залива будет вести исследования и заниматься распространением научных знаний».

В Средиземноморском бассейне обитает, по меньшей мере, пять видов черепах, среди них - около десятка морских подвидов.

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