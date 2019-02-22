Растёт число депортаций из Германии

В Германии на треть выросло число депортаций в страны северной Африки мигрантов, заявки на получение убежища которых были отклонены. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД страны.

Всего в Марокко, Алжир и Тунис в прошлом году были депортированы 1873 человека, а по сравнению с 2015 году число депортированных выросла в 14 раз.

Власти Германии планируют причислить данные страны к безопасным, чтобы ускорить процесс высылки нелегальных мигрантов. Но на прошлой неделе бундесрат (законодательный орган, состоящий из членов земельных правительств, представляющих 16 земель Германии) отклонил этот законопроект.

Выросло также и число депортированных в Россию: в прошлом году были высланы 422 человека, тогда как в предыдущем — 184.