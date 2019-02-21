Модный дом Fendi прощается с Лагерфельдом

Люксовый итальянский бренд Fendi представил на неделе моды в Милане свою последнюю коллекцию, над которой работал Карл Лагерфельд.
Дизайнер скончался на 86-м году жизни за несколько дней до показа этого модного дома, главным модельером которого Лагерфельд был более 50 лет.
Последняя коллекция дизайнера отличается яркими цветами: желтые лаковые плащи, бирюзовые юбки, аксессуары светлых тонов.
Многие гости пришли сюда, чтобы почтить память известного модельера.
Карола Пожер, блогер:
"На самом деле это невообразимо. Прошло всего несколько дней, как он скончался, поэтому для меня это очень печальный день".
Джоржия Чекаморе, гостья показа:
"Благодаря своему уму, культуре и особому чувству стиля он был одним из величайших модельером в истории. Его руки и глаза уникальны, такой человек один на миллион."
В память о модельере организаторы положили на каждое сиденье для зрителей открытки с авторгафом Лагерфельда, а также его наброски для осенней коллекции.