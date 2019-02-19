На 86-м году жизни скончался модельер Карл Лагерфельд

На 86 году жизни скончался модельер Карл Лагерфельд. СМИ сообщают, что он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких недель, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован. Дизайнер отсутствовал на последнем показе Chanel месяц назад. Тогда было объявлено, что модельер "устал".

Лагерфельд не раскрывал точной даты своего рождения, но считается, что он родился 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге. В 1965 году он начал работать на модный дом Fendi. В 1983 году кутюрье пришел в теряющий популярность Chanel и вернул его к жизни своим свежим взглядом на коллекции прет-а-порте.

В середине 80х Лагерфельд создал собственную марку одежды, которую он описывал как «интеллектуальная сексуальность». В 2005 году он продал свой лейбл Tommy Hilfiger.

Помимо моды, дизайнер увлекался фотографией и провел несколько успешных выставок своих работ.

В 2016 году Лагерфельд дал интервью программе Euronews "Глобальный диалог", в котором он рассуждал о карьере, моде и любимой кошке Шупет.