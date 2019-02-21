Папа римский Франциск обещает конкретные и эффективные меры по борьбе с педофилией среди священнослужителей. Открывая в Ватикане съезд иерархов римско-католической церкви, посвящённый защите несовершеннолетних, понтифик выразил надежду, что церковь сможет исцелить, по его словам , "серьёзные раны от скандала с педофилией".

Папа римский Франциск: "Нужно услышать плач детей, взывающих к справедливости. Эта встреча наполнена тяжестью духовной ответственности и обязывает нас со своей честностью и глубиной обсудить то, как как бороться с этим злом, которое причиняет боль церкви и всему человечеству".

Несмотря на то, что тема педофилии среди священников стала подниматься в 1990-х, Ватикан впервые проводит такого рода конгресс.

Карол Мидбой — активистка кампании против насилия со стороны священников. Она говорит: "Мы хотим, чтобы полномочием проводить расследования обладали, прежде всего, правоохранительные органы. Нужно дать указания людям внутри церкви, что они обязаны сначала ставить в известность правоохранительные органы, а затем уже епископов. Сегодня же церковное право обязывает докладывать об этом только внутри церкви. И мы просим изменить этот порядок, нужно обязать людей сообщать о преступлении сначала правоохранительным органам".

Форум продлится до воскресенья. Из Рима передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди: "Сегодняшний день посвящён тому, чтобы священники задумались о происходящем, а завтра участники встречи обсудят вопросы ответственности и открытости. 190 приглашённых будут вместе молиться, а примут участие в групповых обсуждениях , но самое главное — они выслушают жертв насилия. Перед началом встречи в Риме такой диалог между жертвами и епископами уже состоялся. В субботу здесь пройдёт покаянное богослужение, а в воскресенье папа Франциск обратится к собравшимся с заключительной речью".