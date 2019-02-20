"Тур Омана": обгон на королевском подъёме

Велогонщик из Казахстана Алексей Луценко упрочил своё лидерство на «Туре Омана». На предпоследнем этапа веломногодневки от долины Самаил до гор Эль-Ахдар он пришёл первым. Его время — 3 часа, 44 минуты и 3 секунды. Вторым с разницей в семь секунд финишировал француз Фабьен Гелье, замыкает лидеров заезда итальянец Доменико Поццовиво. Маршрут по большей части состоял из подъёмов, последний из которых — восхождение на Зелёную Гору — Луценко называл очень трудным. Но именно на этом участке ему удалось вырваться вперёд.

Успех на этом этапе позволил велогонщику увеличить отрыв от бельгийца Грега Ван Авермата в общем зачёте до 14 секунд, кроме того он лидирует и по очкам. В команде «Астана» говорят, что ощущают близость третьей в её истории победы на «Туре Омана». Оправдаются ли эти ожидания, станет ясно уже в пятницу вечером после завершения последнего этапа веломногодневки в Маскате.