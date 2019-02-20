Ирландский тупик "брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о достигнутом прогрессе в преодолении ситуации по вопросу об ирландской границе, которая завела в тупик переговоры с ЕС по "брекситу" . В среду вечером Мэй встретилась в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Проведённые переговоры политики назвали "конструктивными" и договорились встретиться вновь до конца февраля, подтвердив свою приверженность сохранению гибкой границы на острове Ирландия.

"Я подчеркнула необходимость обеспечивания соответствующих юридических гарантий временного характера страховочного плана "бэкстоп". Это требуется для того, чтобы сделка был одобрена палатой общин. Мы договорились продолжить работу над поисками решения в том же темпе - время играет здесь существенное значение; мы оба заинтересованы в том, чтобы когда наступит момент выхода Великобритании из состава ЕС, всё было сделано надлежащим образом", - сказала Тереза Мэй.

Она надеется добиться от Брюсселя некоторых изменений в план режима "бэкстоп", сохраняющего членство северной Ирландии и таможенном союзе и едином рынке ЕС. В январе британский парламент отверг предложенный Мэй проект соглашения по "брекситу". Камнем преткновения стал ирландский вопрос.