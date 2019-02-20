Франция штрафует UBS

Парижский суд по уголовным делам признал швейцарский банк UBS AG виновным в помощи гражданам Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Финансовое учреждение должно будет выплатить 4,5 млрд евро, из которых 3,7 млрд составляет штраф (практически эквивалентный чистой прибыли банка в 2018 году), а остальные 800 млн - компенсация ущерба французскому государству. Расследование в отношении UBS во Франции длилось 8 лет.

Банк вину отрицает и подал на апелляцию, рассмотрение которой, как говорят эксперты, может тянуться годами. UBS выделил 2,46 млрд долларов на покрытие возможных судебных издержек. Его представители в числе прочего говорят, что схема, по которой французские власти высчитали сумму штрафа, не прозрачна.

В 2014 году UBS урегулировал аналогичное дело с Берлингтоном, заплатив компенсацию в размере около 300 млн евро, при этом объём финансовых операций во Франции у него меньше, чем в Германии.

Акции UBS на торгах в среду подешевели почти на 2,5%, а капитализация банка за последний год упала на 30%.