Показ Chanel без Лагерфельда

В парижском Гран-Пале прошел показ летней коллекции Chanel Haute Couture. Среди знаменитых гостей были Кристен Стюарт, Тильда Суинтон, София Коппола, Марион Котияйр и другие звездные поклонницы Chanel.

Несмотря на то, что во время показа в Париже пошел снег - в выставочном зале дворца стояло лето: команда бренда удивила и на этот раз своих гостей прекрасными декорациями: виллой в тосканском стиле с бассейном и средиземноморским садом со стройными кипарисами и пальмами.

В показе новой коллекции Карла Лагерфельда, на которую дизайнера, по его словам, вдохновил его любимый 18 век, модели продемонстрировали традиционные фирменные твидовые костюмы, коктейльные атласные платья, изящные кружевные жакеты, кожаные куртки и многое другое. Дефиле закрывала девушка в купальном костюме, усыпанном кристаллами. На ее голове была надета шапочка с длинной фатой, создающая образ невесты-русалки.

При этом сам художественный директор Chanel впервые не вышел на финальный поклон из-за плохого самочувствия.