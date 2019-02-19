"Брексит" уже состоялся?

Больше половины немцев и итальянцев позитивно относятся к Евросоюзу. Во Франции эта цифра держится на уровне 40 процентов. В Великобритании к ЕС положительно относится треть жителей. Такие результаты получил телеканал Euronews после проведения общеевропейского опроса.

Почти 60 процентов немцев уверены, что "брексит" нанесет ущерб Соединенному Королевству, а треть французов и итальянцев думают, что развод между Великобританией и ЕС уже состоялся, хотя до дня Х остается больше месяца.

Своим мнением о том, как будут складываться отношения между Лондоном и Брюсселем, поделился бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу:

"В будущем ни одна страна не будет так важна для ЕС, как Великобритания. И также для Соединенного Королевства важнее всего будут отношения с Евросоюзом. Поэтому сейчас не только с экономической, но и с политической и стратегической точки зрения так важно избежать жесткого "брексита" и найти решение проблемы. Я надеюсь, еще остается пространство для компромисса".

Британскому премьеру до сих пор не удалось добиться поддержки парламентариев, а потому как в Соединенном королевстве, так и в ЕС усиливаются опасения, что страна может покинуть Евросоюз без сделки. Главным камнем преткновения по-прежнему остается вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.