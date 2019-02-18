Встреча глав кабминов стран Вышеградской группы отменена - премьер Чехии

Запланированная на вторник встреча в Иерусалиме премьер-министров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля отменена из-за отказа от участия в ней Польши. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Праге глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

"Из-за отказа Польши от участия в саммите премьеров стран Вышеградской

группы и Израиля он не состоится, - сказал Бабиш. - Пройдут только двусторонние переговоры".

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что не поедет в Иерусалим из-за публикации в СМИ слов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами. Канцелярия израильского премьера возразила, сказав что "Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или Польше как стране".

Варшаву эти объяснения не устроили.

В прошлом году в Польше был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность и тюремное заключение сроком до трёх лет за обвинение страны в сотрудничестве с нацистами в годы войны. Документ вызвал негодование в Израиле и США. Позднее уголовная ответственность по этой статье была отменена.