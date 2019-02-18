Безжалостная бактерия уничтожает оливковые деревья

Бактерия Xylella fastidiosa медленно убивает оливковые деревья на юге Италии. Болезнь навсегда изменила местный пейзаж, и сейчас она угрожает экономической и социальной системе Италии.

Как это могло произойти? О случившемся рассказал фитопатолог, специалист из Национального исследовательского совета Италии Донато Бошья, который своими глазами видел, как разворачивалась драма.

"Мы начали искать способы борьбы с болезнью пять лет назад. Это было лето 2013 года. Мы услышали о том, что в небольшом городе Галиполи на юге Италии высыхают деревья.

После нескольких месяцев научных исследований, которые проводились в этой лаборатории, то есть к октябрю 2013 года, мы смогли установить, что виновница болезни – бактерия Xylella fastidiosa. Мы смогли идентифицировать молекулу из ее ДНК.

Мы тут же об этом сообщили в фитосанитарную службу. Этот организм должен быть помещен в карантин, поскольку он очень опасен. Итальянские законы и европейские указы обязывали нас немедленно сообщить об открытии".