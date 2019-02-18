Бактерия-убийца иссушает деревья на юге Италии

"Менее пяти лет назад здесь, на юге Италии, был цветущий сад со столетними оливковыми деревьями, - рассказывает корреспондент Euronews Хулиан Лопес-Гомес. Но от былой красоты не осталось и следа. Деревья уничтожила смертоносная бактерия. Сейчас она угрожает сельскохозяйстенной и экономической деятельности как в Италии, так и в других странах южной Европы. Как ученые могут решить эту проблему?"

Раньше тут росло около 4000 оливковых деревьев. На протяжении пяти столетий они принадлежали одной и той же семье, которая занималась производством оливкового масла. Но неожиданно всё изменилось. Причина тому – бактерия Xylella fastidiosa. О том, какой вред она нанесла, рассказывает Джованни Мелькарне.

"Производство сократилось примерно на 80 процентов всего за три года. Эта бактерия испортила весь пейзаж и уничтожила нашу производственную систему. Восстановление займет очень много времени".

Этот район стал экспериментальной площадкой для ученых и студентов из Европы, Северной Африки и с Ближнего Востока. Все они участники европейского исследовательского проекта. Они надеются разработать новые методы ранней диагностики и способы борьбы с болезнью.

"Чем раньше удастся установить диагноз, тем больше шансов, что мы сможем справиться с болезнью. Это первое, чем мы занимаемся. Кроме того, мы хотим поделиться друг с другом научными знаниями, потому что для борьбы с такой болезнью нужно работать на стыке разных дисциплин. Тут необходима помощь не только биологов, но и социологов, экономистов, биотехнологов", - говорит агроном Марун аль-Муджаббер, который занимается координацией проекта CURE-XF.

Насекомые – главные переносчики бактерии. Первостепенной задачей ученых было идентифицировать и описать этот микроорганизм.

"Эта бактерия селится исключительно внутри сосудов дерева. Из-за этого вода и минеральные соли не могут подняться от корней к листьям. Всё происходит внутри дерева, поэтому с болезнью так сложно справиться", - рассказывает фитопатолог и эксперт Национального исследовательского совета Италии Донато Бошья.

Пока ученым не удалось найти решение проблемы. Но они работают над новыми методами диагностики и мониторинга, которые помогут в борьбе с распространением болезни.

"В районах, которые уже пострадали от этой напасти, бактерия Xylella fastidiosa считается эндемиком. Это значит, что ее уже нельзя уничтожить. Нужно научиться с ней жить, поэтому необходимо выводить более устойчивые виды растений, которые с меньшей вероятностью заразятся этой болезнью", - говорит агроном Франко Валентини.

В местной теплице произрастают 23 вида оливковых деревьев, которые потенциально могут быть устойчивыми к Xylella fastidiosa. Еще 500 видов изучаются сейчас на экспериментальных площадках. Ученые говорят, что им уже удалось добиться некоторого прогресса.

"Мы смогли выделить два вида, устойчивых к болезни. Но это только начало. Наша цель – вывести другие виды, которые проявляли бы еще большую устойчивость", - рассказывает агроном и сотрудник Национального исследовательского совета Пьер-Федерико Ланотте.

Потенциально устойчивые растения прививают к зараженным деревьям для дальнейшего мониторинга. Итальянские производители оливкового масла, в том числе Джованни Мелькарне, надеются, что это исследование поможет спасти деревья.

"Нужно увеличивать биоразнообразие. Нельзя забывать о других видах оливковых деревьев. В этом случае мы сможем создать некую буферную зону, естественный барьер, который обеспечит нам лучшее будущее".