«Огромное разочарование»

Ведущие партии Нигерии выражают недовольство решением избирательной комиссии перенести дату выборов президента и парламента. Как однопартийцы действующего главы государства, так и оппозиция говорят об «огромном разочаровании» Тем не менее обе стороны призывают избирателей к спокойствию.

Избиратели весьма расстроены:

«Мне кажется, перенос выборов — это не в нашу пользу. Деньги-то уже потрачены».

«Когда все нигерийцы уже были готовый пойти на участки и проголосовать, нам просто-напросто сказали, что выборы отменили. Вот так. Такие у нас власти».

«Мы все очень разочарованы. Мы ведь собирались голосовать».

Выборы отложены на неделю — согласно официальному заявлению, из-за «логистических проблем»: трудностей с доставкой бюллетеней на участки. Об отмене было объявлено за несколько часов до запланированного начала волеизъявления.