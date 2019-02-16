Выборы отложены в день выборов

Жители Нигерии этим утром должны были отправиться на избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из кандидатов в президенты, но неожиданно они узнали, что выборы перенесены. Как объявил председатель Независимой национальной избирательной комиссии страны, это решение было связано с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.

"Я себя чувствую очень плохо. Я пришел утром, чтобы проголосовать, но услышал, что голосование было отсрочено. Я расстроен", — рассказывает избиратель.

В заявлении Избирательной комиссии говорится, что отсрочка голосования нужна для того, чтобы обеспечить проведение свободных, честных выборов, результаты которых заслуживали бы доверия: "Комиссии было сложно принять это решение. Однако оно необходимо для успешного проведения голосования и для укрепления демократии", - заявил глава избирательной комиссии Махмуд Якубу.

В один день в Нигерии пройдут выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи. На высший пост претендуют 73 кандидата. Фаворитами считаются двое - действующий президент 76-летний Мухаммаду Бухари, который баллотируется на второй срок, и 72-летний миллионер Атику Абубакар. В прошлом он занимал пост вице-президента страны.