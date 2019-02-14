Германия: арест экс-сотрудников сирийских спецслужб

В Германии задержаны двое сирийцев по подозрению в причастности к преступлениям против человечности. Речь идёт о бывших сотрудниках сирийской разведки, которые применяли пытки в отношении оппозиционеров в 2011 и 2012 годах. Спустя несколько лет они перебрались в Германию, где обратились за политическим убежищем.

Говорит Вольфганг Калек, основатель Европейского центра конституционных прав и прав человека: «Должно быть совершенно ясно, что речь идёт об одном из самых серьёзных преступлений против человечности за последние 100 лет. Поэтому очень важно, что были произведены эти два ареста, но дело не должно ограничиться только этим».

По данным СМИ, шестеро человек, некоторые из которых живут в теперь Германии, дали против подозреваемых показания, согласно которым, они причастны к убийствам и систематическим пыткам оппозиционеров.

– Этот арест – очень важное событие, – отмечает адвокат потерпевших, – но если взглянуть на страдания, которые эти преступники причинили людям, то становится ясно: хотя этот арест очень важен, он никак не уравновешивает тех страданий, которым подвергались задержанные люди со стороны подозреваемых. Но можно заметить, что путь к правосудию всегда весьма длинный.

Ещё один сириец задержан во Франции, его также подозревают в причастности к пыткам заключённых и военным преступлениям.