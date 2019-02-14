Солари: "Мы страдали тогда, когда должны были страдать"

Был офсайд или нет? Действительно ли игрок "Аякса" Душан Тадич помешал вратарю "Реала" Тибо Куртуа? Отмена гола, влетевшего в ворота "королевского" клуба, стала самым спорным моментом матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился победой "Реала" - 2:1. Впервые в истории турнира судьи приняли такое решение после просмотра видеоарбитра.

Следить за ответным матчем с трибуны будет капитан "сливочных". Серхио Рамос получил желтую карточку. Позже он заявил, что намеренно нарушил правила, чтобы получить предупреждение, но потом отказался от своих слов.

REUTERS/Eva Plevier

"Мы играли тогда, когда должны были играть, работали тогда, когда должны были работать, страдали, когда должны были страдать, и забивали, когда был для этого момент. Это доказательство силы команды", - уверен тренер "Реала" Сантьяго Солари.

Непростая задача стоит перед футболистами дортмундской "Боруссии". В марте им предстоит отыгрываться после разгромного поражения. "Тоттенхэм" у себя дома отправил три мяча в ворота Романа Бюрки. "Боруссия" ответить на это ничем не смогла.

Фернандо Льоренте отмечает гол REUTERS/David Klein

"Я считаю, что мы пока проделали только половину работы. Конечно, 3:0 – очень хороший результат, но таких соперников, как дортмундская "Боруссия", все равно нужно уважать", - говорит тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

За матчем своей команды перед телевизором следил нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, Игрок, которого ПСЖ покупал в надежде на его помощь в Лиге чемпионов, вновь из-за травмы оказался не у дел как раз перед 1/8 финала. Результат матча против "Манчестер Юнайтед" - 2:0 в пользу парижан. Правда, даже если подопечные Томаса Тухеля пройдут дальше, пока непонятно, сможет ли им помочь Неймар. Есть вероятность, что из-за травмы бразилец пропустит несколько месяцев.