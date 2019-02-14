Солари: "Мы страдали тогда, когда должны были страдать"

Был офсайд или нет? Действительно ли игрок "Аякса" Душан Тадич помешал вратарю "Реала" Тибо Куртуа? Отмена гола, влетевшего в ворота "королевского" клуба, стала самым спорным моментом матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился победой "Реала" - 2:1. Впервые в истории турнира судьи приняли такое решение после просмотра видеоарбитра.
Следить за ответным матчем с трибуны будет капитан "сливочных". Серхио Рамос получил желтую карточку. Позже он заявил, что намеренно нарушил правила, чтобы получить предупреждение, но потом отказался от своих слов.
"Мы играли тогда, когда должны были играть, работали тогда, когда должны были работать, страдали, когда должны были страдать, и забивали, когда был для этого момент. Это доказательство силы команды", - уверен тренер "Реала" Сантьяго Солари.
Непростая задача стоит перед футболистами дортмундской "Боруссии". В марте им предстоит отыгрываться после разгромного поражения. "Тоттенхэм" у себя дома отправил три мяча в ворота Романа Бюрки. "Боруссия" ответить на это ничем не смогла.
"Я считаю, что мы пока проделали только половину работы. Конечно, 3:0 – очень хороший результат, но таких соперников, как дортмундская "Боруссия", все равно нужно уважать", - говорит тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
За матчем своей команды перед телевизором следил нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, Игрок, которого ПСЖ покупал в надежде на его помощь в Лиге чемпионов, вновь из-за травмы оказался не у дел как раз перед 1/8 финала. Результат матча против "Манчестер Юнайтед" - 2:0 в пользу парижан. Правда, даже если подопечные Томаса Тухеля пройдут дальше, пока непонятно, сможет ли им помочь Неймар. Есть вероятность, что из-за травмы бразилец пропустит несколько месяцев.