Франсуа Озон: "Это был мой гражданский долг"

40-летний сотрудник банка, вполне благополучный на первый взгляд отец пятерых детей, практикующий католик, внезапно узнает, что священник, который растлил его в юности, по-прежнему занимается детьми и подростками.

И тогда Александр решает действовать. Фабула новой ленты Франсуа Озона "По воле божьей" основана на реальных событиях.

Речь идет о скандале, который разразился в Лионе, когда стало известно, что начато следствие по делу близкого городскому архиепископу священника Бернар Прейна, последний подозревался в педофилии.

Режиссер приехал на предпремьерный показ в город, в котором живут герои его ленты.

Франсуа Озон отмечает, что "рассматривал свои действия не с точки зрения политики, а как проявление гражданской позиции. Я видел долг в том, чтобы пролить свет на происшедшее. Поскольку многие, если не знали, то догадывались о том, что творилось, и им помогал заговор молчания. От жертв требовалось мужество не только обвинить того, кто применял насилие, но и разорвать закон омерты".

Главной идеей для Озона было дать высказаться жертвам. Показ в Лионе совпал по времени с судебным процессом, ответчиком на котором был лионский архиепископ. Именно ему вменялось в виду молчание, позволившее Прейна совершать насилие над мальчиками в течение почти 20 лет.

В сценариии использованы истории из жизни Франсуа Дево и Александра Эзэза.

Вот что они говорят:

- Для меня важно, что сегодня мы сумели в итоге выстроить хронологию случившегося, и это позволило вести разговор по существу.

- Я решился на борьбу не столько ради себя самого, сколько ради других пострадавших детей.

Вердикт на процессе архиепископа Лионского ожидается не ранее 7-го марта.

Известно, что адвокаты Бернара Прейна прилагали усилия, чтобы отодвинуть дату выхода в прокат ленты Озона во Франции, как фактора, который может повлиять на возможный приговор.

В России новая картина Франсуа Озона появится в кинотеатрах 4-го апреля.