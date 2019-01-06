Педофилия в церкви: процесс над архиепископом Лиона

Во Франции не утихает скандал, связанный с педофилией в католической церкви. В суде Лиона открывается процесс над одним из наиболее влиятельных кардиналов архиепископом Лионским Филиппом Барбареном, а также представителями его ближайшего окружения. Их обвиняют в сокрытии фактов педофилии в епархии. Речь идет об одном из священнослужителей - отце Прейна, который в течение многих лет совершал в отношении десятков подростков действия сексуального характера.

Стефани Морбуа, Euronews: "Именно здесь, в суде Лиона, в понедельник начнется процесс над кардиналом Барбареном и пятью бывшими представителями руководства лионской епархии за то, что они не осудили и не сообщили о сексуальных надругательствах одного из священников над несовершеннолетними скаутами в период с 1986 по 1991 год. Процесс должен продлиться до среды".

Мы встретились с Франсуа Дево. Он в свое время был одним из скаутов в католическом лагере Сен-Люк в Сен-Фуа-ле-Лион и, также как другие ребята, стал жертвой отца Прейна. В 2015 году он стал соучредителем правозащитной ассоциации "La Parole Libérée". Ее члены собрали десятки свидетельств предполагаемых жертв, которые долго не решались рассказать свои истории, но затем помогли разоблачить священника-педофила.

Франсуа Дево, ассоциация "La parole libérée": "Это травма, которая, не скажу - полностью, но, неоспоримо, в значительной степени меняет вашу жизнь. Даже тех, кому еще относительно повезло, как мне. Но все же в моей жизни этот след остался навсегда. И мое сегодняшнее участие в этой ассоциации - еще одно тому доказательство. Кардинал Барбарен, как и все остальные, должен отвечать перед законом, поэтому его нужно судить за его действия. Нет никакого аффекта, нет гнева, просто есть необходимость сделать так, чтобы завтра дети не пережили то, что видели мы, и тот ужас, который это вызвало".

Адвокаты кардинала Барбарена, с которыми связались журналисты Euronews, сказали, что не будут делать никаких заявлений до начала судебного процесса. Со своей стороны, истцы требуют лишь символическую компенсацию в 1 евро, утверждая, что для них важнее создать правовой прецедент и "начать юридическую полемику" по поводу сокрытия церковью фактов педофилии, а также еще раз поднять вопрос об ответственности тех, кто занимается воспитанием детей.