Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги

 Комментарии
 Мария Сашинская 
ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги
Размер текста Aa Aa

Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. Включение в список может осложнить финансовые отношения этих стран с ЕС. Европейские банки должны будут провести дополнительные проверки.

Всего в "черный список" вошли 23 страны. Это Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.