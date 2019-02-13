ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги

Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. Включение в список может осложнить финансовые отношения этих стран с ЕС. Европейские банки должны будут провести дополнительные проверки.

Всего в "черный список" вошли 23 страны. Это Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.