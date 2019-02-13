Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег. Американский виски.

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Профсоюзы добиваются лучших зарплат

На целый день в Бельгии встала работа. Местные профсоюзы призвали к национальной забастовке. Транспорт, включая воздушный, школы, учреждения администрации не функционируют. Сотрудники требуют лучших условий труда и более высокой оплаты. Некоторые из них так же выступают за уменьшение пенсионного возраста.

Суд ООН рассмотрит заявку Ирана

Международный суд ООН готов рассмотреть заявку Ирана на возврат замороженных в США активов. Речь идет о двух миллиардах долларов. В заявке Тегеран ссылался на «Договор о дружбе», подписанный с США в 1955 году, и из которого Вашингтон вышел в октябре прошлого года. Ранее представители США утверждали, что Международный суд ООН не обладает юрисдикцией в отношении данного дела.

ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги

Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. Включение в список может осложнить финансовые отношения этих стран с ЕС. Европейские банки должны будут провести дополнительные проверки.

Американские производители виски несут потери

Ответные таможенные пошлины вызвали резкий спад американского экспорта виски в Евросоюз. Производители начали чувствовать потери от торговых споров Дональда Трампа и ЕС. Евросоюз - крупнейший экспортный рынок для американских производителей. С июля по ноябрь 2018-го года экспорт упал на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в годовом отчете Совета по дистилляции, вышедшем в Нью-Йорке.