Забастовка парализовала Бельгию

В Бельгии закрыты аэропорты, в Брюсселе функционирует лишь одна из четырех линий метро. В других городах страны также ограничено движение общественного транспорта, закрыты школы, почта и другие госучреждения, не работают магазины и торговые центры.

Столичный аэропорт закрылся еще накануне в 10 вечера на сутки.

Были отменены почти 600 рейсов. Свои планы на поездки должны были пересмотреть свыше 60 тысяч пассажиров. Возможный ущерб авиаперевозкам может составить 13 миллионов евро.

Крупнейшие профсоюзы страны требуют увеличения заработной платы, пенсий и пособий, а также улучшения условий труда.