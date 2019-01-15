Масштабная забастовка в аэропортах ФРГ

Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганновер... Всего в восьми аэропортах Германии проходит масштабная забастовка. 23 тысячи сотрудников служб безопасности добиваются повышения зарплаты - до 20 евро в час. Стачки могут нарушить планы около 220 тысяч человек, чьи рейсы будут задержаны или отменены

"Теперь мне придется 5 часов ехать на поезде, везти свой багаж самому. Интересы небольшого количества людей оказались важнее интересов тысяч пассажиров, многие из которых устали после ночных перелетов", - говорит пассажир.

Забастовка продлится до 20 часов вечера по местному времени. Ранее аналогичные акции протеста прошли еще в пяти аэропортах. Более 500 рейсов были отменены. 110 тысячам пассажиров пришлось пересмотреть свои планы.

Следующий раунд переговоров между профсоюзом Verdi и работодателям пройдет 23 и 24 января января в Берлине.