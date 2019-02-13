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Энтони Джошуа готовится защищать пояса

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 Марика Димитриади 
Энтони Джошуа готовится защищать пояса
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Энтони Джошуа против Джарелла Миллера. Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по четырем версиям 1 июня выйдет на ринг против американца. Бой пройдет на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Это будет потрясающий бой. Я не собираюсь ничего оставлять на волю случая и постараюсь уничтожить Миллера в своем стиле", – заявил британец.

Последний раз Джошуа выходил на ринг в сентябре. Его соперником был Александр Поветкин. Британец отправил россиянина в нокаут и сохранил за собой чемпионские пояса. Джошуа и Миллер – оба непобедимые. Эти боксеры пока не уступили соперникам ни одного боя