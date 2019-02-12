Демонстрации в поддержку двух президентов Венесуэлы

В Каракасе прошла массовая акция сторонников самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Вышел в народ и сам лидер оппозиции.

Это уже четвертая за три недели массовая демонстрация в венесуэльской столице. Главным лозунгом акции стал призыв допустить в страну гуманитарную помощь из-за рубежа.

Накануне Гуайдо заявил, что часть помощи удалось заполучить.

"23 февраля - день, когда гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу. С сегодняшнего дня мы начинаем подготовку перевозчиков, медсестер, врачей, займемся организацией приема помощи", – объявил Гуайдо.

Одновременно в Каракасе прошел марш в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, приуроченный как и акция оппозиции, ко Дню молодежи.

С точки зрения официального Каракаса, сама целесообразность поставок гумпомощи Венесуэле из-за рубежа вызывает вопросы.

В одном из недавних интервью Мадуро назвал обещанную США помощь "фальшивым шоу", за которым скрывается иностранное военное вмешательство.

Однако накануне власти Венесуэлы заявили о готовности вести диалог с оппозицией с помощью ООН или другого посредника.