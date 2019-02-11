Кризис в Венесуэле: гуманитарная помощь раздора

Доставленная из США первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы находится на складах колумбийской Кукуты; в этом городе расположен один из КПП для перехода границы с Венесуэлой. С просьбой о поставках обратилась оппозиция и ее лидер Хуан Гуайдо. Николас Мадуро приказал заблокировать КПП в Кукуте и не пропускать продовольствие и медикаменты.

КПП в Кукуте, венесуэльский врач беседует с колумбийскими правоохранителями Фото Рейтер

Вот как это решение прокомментировал сам Хуан Гуайдо: "У гуманитарной помощи есть лица, имена и фамилии тех, кто в ней нуждается. Я понимаю, почему власти блокируют доставку помощи нуждающимся, это фактически попытка совершить геноцид в отношении собственного народа.

Хуан Гуйадо после воскресной мессы обращается к прихожанам Фото Рейтер

Хуан Гуайдо также подчеркнул, что требуется создать несколько центров распределения гуманитарной помощи.

Со своей стороны внешнеполитическое ведомства США отметило, что, несмотря на проблему с доставкой, оно по-прежнему "намерено работать с Хуаном Гуайдо и другими партнерами чтобы доставить гуманитарную помощь всем нуждающимся венесуэльцам".

Официальный Каракас полагает, что доставка помощи есть поддержка тех сил, которые добиваются ухода Мадуро с поста президента.

Николас Мадуро посещает военные учения Фото Рейтер