40 лет спустя: что думает иранская молодёжь о революции 1979 года

Поколение, рождённое после революции 1979 года, в Иране ещё называют «дети революции». Сегодня наследники восстания против шахского режима живут в стране, которая испытывает экономические трудности из-за вновь введённых санкций со стороны США.

В Иране отмечают 40-летие с момента свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и создания Исламской Республики. И многие молодые иранцы считают, что цели, которые ставила в своё время революция, остаются недостижимыми.

«У нас были определённые цели, и мы всё ещё верим в их актуальность. У нас были определённые ожидания, и сегодня мы по-прежнему считаем, что их исполнение остаётся вполне справедливой задачей, - говорит 22-летний студент университета Фарзад Фархани, - Но революция не смогла полностью ответить на наши ожидания, и люди вышли на улицы, чтобы напомнить о них».

Студенты на улицах Тегерана в дни празднования 30-летия революции (2009 год) Reuters

Как ожидали многие, исламская революция должна была принести в Иран экономический, образовательный и социальный прогресс. Лидеры восстания 1979 года обещали людям долю от прибыли нефтяной промышленности. И у многих сегодня складывается впечатление, что экономическая ситуация в стране хуже, чем должна быть.

«С экономикой всё очень плохо, - сетует 20-летняя студентка Кимия Закери, - Мой отец был на войне, был ранен в бою. Он готов был пожертвовать ради Имама Хомейни [лидера исламской революции 1979 г]. Сегодня, мои родители очень недовольны. Они считают, что экономическая ситуация должна быть намного лучше. Люди уже не имеют тех твёрдых убеждений, как раньше».

Но есть и те, кто видит позитивные изменения после падения режима шаха.

«В период до исламской революции люди в Иране не имели права голоса, - говорит 25-летний Мохаммад Ахади, который работает шеф-поваром, - Рассказывают, что шах всегда указывал, сделать то или это, и всё, что он пожелал было обязательным к исполнению. Но сегодня, с оглядкой на последние 40 лет, мы видим наши достижения в ракетной области, в сфере ядерных технологий, наши достижения в целом на Ближнем Востоке, о которых говорят по всему миру».

В целом, в обществе с момента революции гораздо больше равноправия. Сегодня почти все иранцы могут читать, по сравнению с грамотностью на уровне 47% в 1976 году, согласно государственной статистике.

Все больше людей посещают ВУЗы, в настоящее время число поступающих в университеты очень высоко.

Среди проблем Ирана - высокий уровень безработицы: по крайней мере каждый четвертый выпускник, по данным Международного валютного фонда, не может найти себе работу. В текущем году МВФ оценивает уровень безработицы в 14%.

27-летняя Мания Филум отмечает, что, хотя всё больше иранцев получают образование, многие ищут возможности уехать из-за экономической ситуации в стране:

«Все хотят добиться стипендии на докторскую и уехать из Ирана», - говорит она.

Кто виноват в проблемах иранцев?

После революции 1979 года в Иране отмечен более высокий уровень рождаемости, поскольку клиники планирования семьи были упразднены.

Молодые иранцы пережили годы высокой политической напряженности, но видели также и кратковременное прекращение внешних санкций после того, как Иран заключил "ядерную сделку", которая в 2015 году пресекла программу обогащения урана.

Но короткая "передышка" без американских санкций закончилась после того, как Дональд Трамп восстановил санкции и в 2018 году вышел из подписанного Обамой ядерного соглашения.

Как считает 27-летняя Шаян Момени, проблемы Ирана - результат политики США.

«Америке нравится доминировать на Ближнем Востоке, но она никак не может этого достичь. Сейчас она пытается поставить нас на колени, но у них это никак не получается».

Но Мания Филум с ней не согласна:

«Япония могла бы навсегда разорвать свои связи с США после Хиросимы и могла бы твердить "Смерть Америке!" по сей день. Но она сохранила свои связи, воспользовалась преимуществами, и это в результате очень помогло прогрессу в стране».

«Но Иран, конечно, не такой, как Япония. Он по-прежнему настаивает на том, что Америка - враг и империя зла. И Британия плохая и тоже наш враг. Наша независимость даётся слишком дорогой ценой, а качество жизни все ухудшается...» - добавляет она.