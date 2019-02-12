Ушел из жизни легендарный вратарь Гордон Бэнкс

Не стало легендарного вратаря Гордона Бэнкса. Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу скончался на 82 году жизни.

Бэнкс провел 73 матча за сборную Англию, принял участие в трех чемпионатах мира. Помимо "Сток Сити", Бэнкс играл за "Честерфилд", "Лестер", американские "Кливленд" и "Форт-Лодердейл". В 1972 году он был назван футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов. В том же году Бэнкс попал в ДТП, в результате которого лишился глаза. В 1977 году Бэнкс вернулся в футбол и провел сезон в американском клубе "Форт-Лодердейл", где был признан лучшим вратарем Североамериканской футбольной лиги. После этого Бэнкс окончательно завершил карьеру.

В списке лучших голкиперов всех времен и народов, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики, Бэнкс занимает второе место после советского вратаря Льва Яшина.