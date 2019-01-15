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Петр Чех завершает карьеру

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 Марика Димитриади 
Петр Чех завершает карьеру
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Петр Чех завершит карьеру после окончания сезона. Об этом вратарь "Арсенала" объявил на своей странице в Twitter. "В Английской премьер-лиге я выступаю уже 15 лет, и выиграл за это время все возможные титулы. Я чувствую, что достиг всех поставленных целей", - написал знаменитый голкипер. По словам Чеха, он приложит все усилия, чтобы выиграть с "Арсеналом" еще один титул, но при этом вратарь очень хочет узнать, что ему приготовила судьба за пределами поля.

Большую часть карьеры Чех провел в "Челси". За этот клуб он выступал с 2004 до 2015 год. После этого голкипер перешел в "Арсенал". Петр Чех – многократный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Кроме того, в составе сборной Чехии он завоевал "бронзу" на чемпионате Европы 2004 года.


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