Петр Чех завершает карьеру

Петр Чех завершит карьеру после окончания сезона. Об этом вратарь "Арсенала" объявил на своей странице в Twitter. "В Английской премьер-лиге я выступаю уже 15 лет, и выиграл за это время все возможные титулы. Я чувствую, что достиг всех поставленных целей", - написал знаменитый голкипер. По словам Чеха, он приложит все усилия, чтобы выиграть с "Арсеналом" еще один титул, но при этом вратарь очень хочет узнать, что ему приготовила судьба за пределами поля.