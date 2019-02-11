Путешествие по Великобритании перед "брекситом": Ламбет и Кардифф

Первая остановка нашего путешествия по Великобритании в преддверии "брексита" находится всего в трёх километрах от парламента. В административном округе Ламбет почти 80% избирателей высказались за то, чтобы остаться в ЕС. Однако местные жители не хотят говорить о "брексите", некоторые из них надеятся, что выход из Евросоюза можно предотвратить.

Надпись на чеке: "Брексит - это плохо".

"Нас ждёт либо экономическая катастрофа в случае "жёсткого брексита", либо политический кризис, поскольку правительство пойдёт против выбора большинства граждан. Существуют большие разногласия, которые в ближайшее время не исчезнут, каким бы путём мы ни пошли", - считает один из местных жителей, Саймон Сандберг.

Однако Ламбет - небольшой административный округ, чтобы лучше понять происходящее, мы отправляемся на запад. Кардифф - один из немногих городов Уэльса, где большинство проголосовало против "брексита".

Акция в поддержку повторного референдума по "брекситу" в Кардиффе

Несмотря на миллионы евро помощи, выделенной ЕС одной из беднейших частей Великобритании, большинство валлийцев поддержали "брексит". Мы встретились со строителем Дейвом Дженкинсоном, чтобы узнать, почему его соотечественники хотят покинуть Евросоюз.

"Как мне кажется, на самом деле главный вопрос референдума для избирателей звучал так: хотите ли вы перемен или вас всё устраивает? И оказалось, что большинству граждан нужны перемены, - считает Дэйв. -Думаю, что все политики показали себя не с лучшей стороны, независимо от того, поддержали ли они "брексит" или нет. Когда время выйдет, им останется просто подчиниться мнению большинства. В случае, если мы покинем ЕС и закроются границы, я очень огорчусь, потому что это глупо. Мы слишком близки, объединение - необратимый процесс, даже если выйдет соотвествующий закон, никто не будет ему следовать".

Первый день нашего путешествия по Великобритании в преддверии "брексита" подошёл к концу. Мы посетили Ламбет и Кардифф, и поняли, что граждан волнует будущее их страны. Мы постоянно слышим, что "брексит" разделил британцев, что сторонники и противники выхода из ЕС ненавидят друг друга. Однако сегодня я этого не заметил. Посмотрим, что ждёт нас завтра среди сторонников "брексита".