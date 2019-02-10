Сербы снова протестуют и требуют смены сласти

В Белграде уже в десятый раз субботним вечером на улицы вышли тысячи недовольных работой правительства. По разным оценкам, на улицы сербской столицы вышли от 6.000 до 10.000 человек.

Марш организован "Альянсом за Сербию", в который входят около 30 оппозиционных партий и организаций. Протестующие обвиняют президента Александра Вучича в коррупции и выражают недовольство политикой правящей Сербской прогрессивной партии.

"Мы надеемся, что положение изменится к лучшему, и власти откажутся от насилия как метода правления страной," - говорит участница акции в центре Белграда.

Протесты продолжаются в Сербии уже два месяца, но на улицы по-прежнему выходят тысячи недовольных граждан. Ситуацию для Euronews прокомментировал политолог Йово Бакич:

"Представители режима нервничают из-за непрекращающихся протестов. Наверху вот-вот поймут, что некоторые вещи им с рук не сойдут, и это станет непосредственным результатом уличных протестов".

В конце прошлого года протесты проходили только в Белграде, но 10 недель спустя в них участвуют уже несколько десятков сербских городов, во многих из которых субботние шествия также намечены на ближайшие недели.

Президент Вучич предложил провести в стране внеочередные выборы в попытке подтвердить легитимность власти. Но представители оппозиции не считают это выходом из положения и настаивают на создании переходного правительства, что по их мнению, обеспечит более демократический характер выборов.

Корреспондент Euronews Йорген Самсо передаёт из Белграда:

"Президент Вучич заявил что готов встретится с теми, кто недоволен его манерой руководства страной. Но в то же время, он сказал, что не поддастся на шантаж со стороны оппозиции. В Сербии не прекращаются акции протеста, но выхода из политического тупика пока не видно".