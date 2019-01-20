Сербская оппозиция требует отставки Вучича

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Антиправительственные акции протеста прошли в субботу в Сербии. В Белграде манифестация собрала несколько тысяч человек. Главным требованием собравшихся была отставка президента Сербии Александра Вучича.

Это уже седьмая массовая акция протеста за последние два месяца в Сербии. Поводом к началу народных волнений стало жестокое избиение одного из представителей политической оппозиционеров Борко Стефановича.