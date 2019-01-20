Антиправительственные акции протеста прошли в субботу в Сербии. В Белграде манифестация собрала несколько тысяч человек. Главным требованием собравшихся была отставка президента Сербии Александра Вучича.
Сербская оппозиция требует отставки Вучича
Это уже седьмая массовая акция протеста за последние два месяца в Сербии. Поводом к началу народных волнений стало жестокое избиение одного из представителей политической оппозиционеров Борко Стефановича.
После этого инцидента оппоненты президента Вучича обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвали своих сторонников выйти на улицы. Отметим, что массовые протесты прошли буквально на следующий день после визита Владимира Путина в Сербию.