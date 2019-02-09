Десятки жертв поддельного алкоголя

На севере Индии десятки человек стали жертвами отравления поддельным алкоголем. По сообщениям ряда местных СМИ, число погибших может достигать уже ста человек.

В штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд в магазинах к праздникам появились напитки, содержавшие токсичный метанол. По подозрению в причастности к отравлению людей арестованы 8 человек, от исполнения обязанностей отстранены десятки местных чиновников.

Динеш Кумар, полиция Индии:

«Мы сейчас разыскиваем всех, кто мог потреблять поддельное спиртное или кто купил и хранит его дома. Врачи делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим».

Уже изъято более 400 литров ядовитого зелья.

Индийские власти признают, что торговлю контрафактным спиртным чрезвычайно сложно контролировать, поскольку лицензированный алкоголь слишком дорог для большинства населения. Последний случай массового отравления метанолом имел место в сентябре прошлого года.