Вино на пиво или наоборот? Свидетельство учёных

Ученые из Великобритании и Германии объединили свои усилия, чтобы разрешить давний спор: правда ли, что во избежание похмелья главное не понижать градус алкогольных напитков?

Люди из самых разных стран следуют этому правилу, чтобы избежать головной боли наутро после вечеринки. Однако согласно исследованию, опубликованному в американском научном журнале American Journal of Clinical Nutrition, это все лишь миф.

В исследовании принимали участие 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, причём в группе были поровну представлены женщины и мужчины.

Их разбили на следующие группы:

Первые выпивали две пинты пива (то есть немного больше литра), а затем - четыре больших бокала вина. Участники второй группы выпивали то же количество алкоголя, но в обратной последовательности В третьей группе пили только один напиток.

Затем участникам стали давать больше алкоголя, причем первые две группы поменялись порядком употребления напитков. Третья группа продолжала пить либо вино, либо пиво.

Накануне эксперимента участников попросили воздерживаться от употребления алкоголя в течение недели. Их кормили стандартными наборами, которые были рассчитаны с учётом их индивидуальных потребностей, пола и возраста.

После каждого эксперимента участников просили самим оценить, насколько они пьяны, затем они выпивали воду и отправлялись спать. На следующий день они рассказывали, насколько сильным было их похмелье, исходя из степени жажды, усталости, наличия головной боли и/или тошноты.

"Используя белое вино и светлое пиво, мы не смогли доказать, что употребление пива перед вином может уменьшить похмелье, и наоборот", - заявил Джоран Кочлинг из Witten/Herdecke University.

"Правда - в том, что чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать похмелье, - добавляет Кай Хенсел из Кембриджского университета, - Единственный надежный способ предсказать, насколько плохо вы будете себя чувствовать на следующий день, - это то, насколько вы пьяны."

В сферу исследование, увы, не входили эксперименты с более крепкими алкогольными напитками, которые часто упоминаются в народных мудростях практически всех европейских народов.