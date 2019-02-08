«Лейкерс»–«Селтикс»: на последней секунде

В регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях одержали победу над «Бостон Селтикс» — 129:128. На последней секунде одновременно с сиреной мяч забросил защитнику гостей Рэджон Рондо. Он по ходу игры оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

А самым результативным у победителей оказался Леброн Джеймс: трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

У «Бостона» 24 очка на счету Кайри Ирвинга, а дабл-дабл 22очка +12 подборов оформил Джейсон Тэйтум.

«Лейкерс» победили впервые за три матча, а у «Бостона» прервалась серия из пяти побед.