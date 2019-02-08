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Бионический протез из "ЛЕГО"

Бионический протез из "ЛЕГО"
 Елена Караева 
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Набор деталей для конструктора "ЛЕГО" может вдохновить на создание анимационного фильма, уже второго по счету, который только что вышел в российский прокат, а может подтолкнуть к разработке дизайна для протеза.

Давид Агилар, изучающий биоинженерию в университете Каталонии, придумал, как создать бионическую руку. Он рассказывает: "Я в детстве от семьи своей узнал, что у меня есть проблемы со здоровьем. В результате генетического недуга, как его называют, синдрома Поланда, у меня не развивается правая часть грудной клетки, поэтому у меня нет фактически правой руки. Я очень переживал из-за этого, когда был маленьким. Поэтому я, как только мне исполнилось 18, придумал себе такой протез".

В его комнате в барселонском общежитии выставлены несколько таких протезов. Больше всего Давиду нравится красно-желтый, это еще и цвета каталонского флага. Все они снабжены электромоторчиками,а их стоимость, если сравнивать с теми протезами, что производятся на ортопедических фабриках, очень невелика. По окончании университета Давид намерен организовать фирму, которая бы, используя детали "ЛЕГО", обеспечивала протезами всех, кто в них нуждается.


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