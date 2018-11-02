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Aid Zone

Протезы для покалеченных войной сирийских беженцев

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Протезы для покалеченных войной сирийских беженцев

Протезы для покалеченных войной сирийских беженцев
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Ахмету 11 лет. В прошлом году ему ампутировали обе ноги. В родной Сирии с ним случилась беда: он попал под авиаудар. Теперь подросток привыкает к протезам, тренируется на них ходить в специализированном центре в городе Рейханлы на юго-востоке Турции, недалеко от турецко-сирийской границы.

Как и Ахмет, тысячи других беженцев получили помощь в этом центре. С тех пор, как он был открыт – в 2013 году – было изготовлено 6,5 тысяч протезов рук и ног. Местные специалисты, медики – в основном из Сирии (инициаторами проекта были представители сирийской диаспоры). С 2017 года его финансирует Департамент гуманитарной помощи ЕС в партнёрстве с НПО Relief International.

Каждую неделю центр принимает в среднем двух новых пациентов. Еще 100 человек ждут своей очереди примерно по два с половиной месяца.

Когда все необходимые измерения сделаны, в течение недели изготаваливают протез. Затем он тестируется. И начинается реабилитационный процесс. Те беженцы, чьи ноги ампутированы ниже колена, как правило, проходят двухнедельный реабилитационный курс. В более сложных случаях, он может длиться несколько месяцев.

Подобный центр работает и в Сирии. Там в списке ожидания 600 человек. Свои протезы они получат не ранее, чем через полгода.

Никто не знает точно, скольких людей сделала калеками война в Сирии. Одно можно сказать наверняка: конфликт, который длится уже семь лет, наложил свой страшный отпечаток на целое поколение сирийцев.