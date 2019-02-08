Генуя: начинается снос моста

В Генуе начинается снос моста Моранди, который обрушился в августе прошлого года. Согласно заявлению местных властей, сперва разберут западные опоры. Элементы конструкции будут разрезать и с помощью гидравлических домкратов опускать на землю.

Reuters

Мост некогда была символом города. Сегодня это символ трагедии: жертвами обрушения стали 43 человека. А сотни горожан, которые жили в домах под пролётами, так и не знают, смогут ли когда-нибудь вернуться:

Анна Рита Черто, жительница Генуи:

«Это ударило не только по моей жизни. Нас около 600 человек с общей бедой. Мы не можем больше вернуться в свои дома, не можем забрать оттуда свои вещи. После обрушения моста каждому из нас дали всего по несколько часов, чтобы взять самое необходимое. Угроза обрушения остаётся, и потому нам сказали, что нам нельзя возвращаться».

Планы разборки восточной части — которая и нависает над жилыми домами — пока ещё не утверждены. И это при том, что проект нового моста готов и к его строительству власти обещают приступить немедленно и завершить его в рекордные сроки.

Reuters

Лоредана Пьянта, Euronews

«Работы по сносу моста закончатся не раньше лета. Но строительство новой конструкции начнётся уже в апреле и займёт 12 месяцев. В Италии это считается невероятным: обычно проекты такого масштаба занимают десяток лет».