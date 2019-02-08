Премьер-министр Италии дал старт сносу генуэзского моста Моранди

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально дал старт работам по сносу обрушившегося моста Моранди в Генуе. В своём выступлении глава правительства подчеркнул принципиальную важность реконструкцию виадука и пообежал, что работы завершатся к концу года.

Разбирать мост начали с западной стороны: рабочие должны срезать и аккуратно опустить на землю пролёты — а это сотни тонн железобетона и асфальта. Опоры и некоторые оставшиеся после разборки детали моста собираются взорвать.

«Снос этого моста исключительно сложная задача, потому что его конструкции серьёзно пострадали», — говорит инженер Паоло Кремонини. Снос моста осложняется ещё и тем, что под ним построены жилые кварталы. Дома в опасной, «красной» зоне расселены. На соседних улицах в «оранжевой» зоне до сих пор живут люди. Некоторые с опаской ждут завершения работ. Житель одного из таких домов по имени Мустафа рассказал, что боится асбестовой пыли: этот материал активно использовался при застройки этой части города.

Жители улицы Порро в «оранжевой зоне» жалуются, что из-за соседства с мостом фактически перестали существовать для всего мира. Им не положены компенсации, хотя район превратился в гигантскую стройплощадку. И даже переехать почти невозможно. Мауро Гаффури рассказывает: «Один из нас обратился в агентство недвижимости, он хотел продать свою квартиру в этом доме. Они ответили: “Нет-нет, сейчас улица Порро не продаётся. Эти здания ничего не стоят!”»

Корреспондент Euronews Лоредана Пьянта рассказывает о доме, который стал символом ситуации вокруг моста Моранди: «половина его оказалась в красной зоне, половина в оранжевой, а бывших соседей, которые жили на одном расстоянии от моста, теперь ожидает разная судьба».