Qantas Airways отказывается от A380

Будущее легендарного A380 вновь под вопросом. Австралийская компания Qantas Airways официально отменила заказ на поставку восьми лайнеров, оформленный еще в 2006 году. Ранее свое решение закупить десять самолетов данной модели пересмотрело и руководство Гонконгских авиалиний.

Согласно источникам Reuters, концерн Airbus рассчитывает уже в ближайшее время прекратить выпуск этого крупнейшего в мире серийного авиалайнера. Главная причина падения спроса - как раз его размеры. Авиаперевозчиков все чаще выбирают более экономичные и эффективные двухдвигательные A350 или Boeing 777. Сообщается, что планы по модернизации парка есть у компании Emirates Airlines, в эксплуатации которой сегодня находится более сотни A380.